أناما تنشر معلومات اسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 5-10 أبريل 90 لغما مضادا للمشاة و47 لغما مضادا للدبابات و435 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 7ر60 هيكتارا من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.