رئيس بلاروس يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

وصل رئيس بلاروس ألكساندر لوكاشينكو إلى أذربيجان في زيارة عمل في 13 أبريل اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس البلاروسي.

وكان في استقبال الرئيس البلاروسي على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.