لقاء غير رسمي بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
باكو، 13 أبريل، أذرتاج
جرى لقاء غير رسمي في 13 ابريل اليوم بين رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو الذي يزور البلد في زيارة عمل.
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