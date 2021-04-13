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    لقاء غير رسمي بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    جرى لقاء غير رسمي في 13 ابريل اليوم بين رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو الذي يزور البلد في زيارة عمل.

    AZERTAG.AZ :لقاء غير رسمي بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو
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