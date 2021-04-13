باكو، 13 أبريل، أذرتاج جرى لقاء غير رسمي في 13 ابريل اليوم بين رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو الذي يزور البلد في زيارة عمل.

AZERTAG.AZ : لقاء غير رسمي بين رئيسي أذربيجان إلهام علييف وبلاروس ألكساندر لوكاشينكو

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