الرئيس إلهام علييف يوقع مرسوماً حول مبارات بطولة أوروبا لكرة القدم المقبلة في باكو

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في 13 أبريل مرسوماً حول بعض الإجراءات لعقد 4 مباريات (ثلاث مجموعات و مباراة ربع النهائي) من بطولة أوروبا لكرة القدم عام 2021 في باكو.

أفادت أذرتاج أنه وفقاً للمرسوم، يمكن للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية القادمين إلى بلدنا لمشاهدة المباريات الحصول على تأشيرات عند نقاط التفتيش على حدود دولة أذربيجان من 1 مايو إلى 5 يوليو.

لا يُطلب من الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية العاملين في أذربيجان والمعتمدين حسب الأصول فيما يتعلق بتنظيم وعقد المباريات الحصول على تصريح العمل.

يعد أي من رسالة الدعوة الرسمية من اللجنة المنظمة للمباريات في باكو أو الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم (AFFA) أو بطاقة الاعتماد أو الوثيقة الأخرى التي تؤكد الاعتماد وفقاً للقواعد ذات الصلة لاتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) وكما تعتبر تذكرة اللعبة أو إحدى الوثائق التي تؤكد استلام التذكرة لمواطنين والأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون في الدول التي تمثلها فرق كرة القدم المشاركة في المباريات في باكو أساساً لإصدار بطاقة تأشيرة الدخول.

وعلى وزارة الخارجية أن تبلغ اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) والسلطات الأجنبية ذات الصلة استناداً إلى الفقرة 4.2 من مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان الرقم 923 والمؤرخ في 1 يونيو عام 2016 "بشأن تبسيط إجراءات التأشيرة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية القادمين إلى أذربيجان فيما يتعلق بالألعاب" وكذلك "تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات الإلكترونية" و"اعتماد نظام ASAN Visa" عن إمكانية حصول الأجانب وعديمي الجنسية على التأشيرات الإلكترونية من خلال نظام تأشيرة ASAN على أساس قائمة البلدان المعتمدة وإدراج المعلومات عن إمكانية الحصول على التأشيرات الإلكترونية من خلال نظام التأشيرات ASAN في الموارد المعلوماتية الإلكترونية للسفارات والقنصليات الأذربيجانية في الخارج .

تم توجيه جهاز الهجرة الحكومي لإبلاغ شركات الطيران التي تسافر إلى أذربيجان بشأن تبسيط إجراءات التأشيرة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية القادمين إلى بلدنا فيما يتعلق بالمباريات.