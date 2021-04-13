الرئيس إلهام علييف: الأرمن لم يعرفونا جيداً وظنوا أنهم سيقاتلوننا كما كان في عام 1992

اكو، 13 أبريل، أذرتاج

كانت قضية قره باغ على أجندة البلاد دائماً. كانت قضية قره باغ الجبلية من أولويات في جميع خطاباتي في الأحداث الدولية. أذربيجان اليوم هي حقاً أذربيجان الجديدة.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

قال رئيس الجمهورية إن الأرمن لا يعرفوننا جيداً. وظنوا أنهم سيقاتلوننا كما كان في عام 1992. لكن أذربيجان مختلفة والشعب مختلف والمجتمع مختلف. ظنوا أن الوقت سيمضي والجميع سيتعبون، ولا أحد يريد الحرب. في بعض الأحيان كانت هناك مثل هذه التكهنات في وسائل الإعلام الدولية.

أكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان دولة متعددة الجنسيات وأن الناس من جميع القوميات قاتلوا حتى آخر قطرة الدم خلال الحرب الوطنية.