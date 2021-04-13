الرئيس إلهام علييف: إطلاق أرمينيا صاروخ "إسكندر" هي جريمة حرب

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

وجه سركسيان الذي ارتكب الإبادة الجماعية في خوجالي وتلطخ يداه بدماء الأذربيجانيين المسالمين انتقادات إلى باشينيان لعدم استخدام صاروخ "إسكندر" لضرب أنابيب الغاز الأذربيجانية. هذه جريمة حرب.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا ADA.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن موفسيسيان اعترف بأنهم استخدموا "إسكندر" ضدنا. ثم حصلنا على شريط فيديو لاستخدام "إسكندر". كلفت خبراءنا بالتحقيق في هذا الشأن وعثروا عليها. لماذا لم نعثر عليها في ذلك الوقت؟ لأنه تساقطت الثلوج في شوشا بعد الحرب مباشرة وتساقطت الثلوج حتى عندما كنت هناك في الفترة من يناير إلى فبراير. ثم ذاب الثلج ووجدناها.

كما أكد الرئيس إلهام علييف أن ما حدث بعد اكتشاف بقايا صاروخ "إسكندر" أمر غريب. وقال إن رئيس الأركان العامة لأرمينيا اعترف بانه لا يريد التعليق على هذه المسألة. كيف نفهم هذا؟ يجب أن تكون الإجابة إما "نعم" أو "لا". بكل تأكيد نعم". وإلا فإنهم كانوا يعترفون باستخدام "إسكندر".