الرئيس إلهام علييف: إنشاؤنا تعاونا في المنطقة نجاح دولي

باكو، 13 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

نحن بحاجة إلى الاستقرار من أجل التنمية داخل أذربيجان وخارجها. أحد اهتماماتنا الرئيسية هو المخاطر وسنتخذ خطوات لتقليلها.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في مؤتمر في موضوع "رؤية جديدة الى جنوب القوقاز: تنمية وتعاون بعد النزاع" في جامعة آدا.

وقال رئيس الدولة إن التزامات أذربيجان في حركة عدم الانحياز حققت نجاحا كبيرا. إنشاؤنا تعاوننا في المنطقة نجاح دولي. وهذا يشمل التعاون الثلاثي بين تركيا وإيران وجورجيا، وتركيا وروسيا وإيران. لذا فهذه مساهمة في الاستقرار. ويجب أن تكون مخاطر محاولات الانتقام من قبل أرمينيا صفرا.