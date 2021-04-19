نواب المجلس الوطني يشاركون في الدورة التاسعة للجمعية البرلمانية لليورونست

ستراسبورغ، 19 أبريل، أذرتاج

عقدت الدورة التاسعة للجمعية البرلمانية لليورونست في 19 ابريل اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن جلسات عبر الاتصال المرئي للجان الدائمة للمنظمة عقدت في اليوم الاول من الدورة. اعضاء وفد المجلس الوطني لدى الجمعية البرلمانية لليورونست علقوا من وجهة نظر مصالح بلدنا على المسائل المطروحة للنقاش.

وجرى عرض تقارير في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي للجنة المنظمة لشؤون المسائل السياسية وحقوق الانسان والديمقراطية حول دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وبيئة الانتخابات العادلة وفي الوقت ذاته وسائل الاعلام الجماهيرية الحرة والمتعددة في تعزيز العمليات الديمقراطية ومسائل التعاون الاقليمي ضمن الشراكة الشرقية وسيادة القانون والاصلاحات القضائية كقاعدة لتنمية الديمقراطية والاقتصاد. وبعد الاستماع الى التقارير جرت مناقشات.

وشارك في المناقشات مشاركة فاعلة رئيس وفد المجلس الوطني لدى الجمعية البرلمانية لليورونست آزر كريملي والنائبان جوانشير فيضييف وتورال كنج علييف معلقين على المسائل الخاصة بالنزاعات الاقليمية وسائر المسائل العائدة للبلاد في الفضاء السوفييتي البائد وتقدموا بمقترحات.