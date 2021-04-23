افتتاح "الحديقة المائية"

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

افتتحت "الحديقة المائية" المعدة ضمن التعاون بين ادارة محمية "إيتشري شهر" الحكومية التاريخية الهندسية المعمارية ووزارة البيئة والثروة الطبيعية ومنظمة أرتس كونسيل أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن غرض تدشين "الحديقة المائية" تنوير الناس وتوعيتهم في أهمية الماء عن طريق الفنون الجميلة خلال الراحة.

"الحديقة المائية" المعدة على مساحة 100-150 متر مربع مخصص في اراضي محمية متحف قلعة الاثنوغرافية بقصبة باكو بمناسبة يوم الأرض العالمي منصة للشريط الأخضر ووضع مواضع مختلفة للفنون الجميلة.

نظمت منظمة ارتس كونسيل اذربيجان حول الحديقة المائية أعمال إنشاء وتركيب القطع الفنية المتعلقة بندرة المياه وكفاءة استخدامها بجانب عقدها ندوات خاصة بالموضوع وسائر الفعاليات ذات الصلة. وشارك في عملية انشاء وتركيب القطع الفنية 9 رسالمين مبدعين.

يقولون ان "صورة واحدة تعادل ألف كلمة" فهذا المشروع دليل على صحة هذا التعبير حيث ان الناس سيتدبرون مدى ثمن الماء عند نظرتهم الى النماذج الفنية المركبة.

ونظمت في حفل الافتتاح حملة زرع أشجار ايضا.