صباح يتعادل مع نفطجي في مباراة غير نزيهة

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

تعادل صباح باكو مع نفطجي باكو ضيفه بهدفين لكل واحد منهما في الجولة الرابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 95 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا قادها الحكم حسنلي دون حضور جماهير.

وسجل هدفي صاحب الارض خليل زاده د24 من ركلة الجزاء وشيدايف د30 ورد عليهما علي اكبروف د36 من ركلة الجزاء ود60 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 8 لاعبين ومسؤوليْن من صاحب الارض و7 لاعبين ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد 3 لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د58 ود86 ود89.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل فقد نفطجي نقطتين في سباق البطولة محتلا المركز الثاني برصيد 47 نقطة بينما ارتفع صباح الى المركز السابع برصيد 22 نقطة.