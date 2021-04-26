الرئيس الأذربيجاني: ممر زانكزور سيسمح لأذربيجان بتعزيز مكانتها كمركز للنقل واللوجستيات في أوراسيا

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

في الوقت الحاضر، أمامنا مهمة ضخمة، مثل ترميم المدن والقرى وجميع المعالم الثقافية والدينية المدمرة بالكامل في الأراضي المحررة. سيتم استخدام مفاهيم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" و"الطاقة الخضراء" في عملية إعادة الإعمار.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني في كلمة ألقاها في الدورة الافتراضية السابعة والسبعين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

أدعو الشركات من الدول الصديقة إلى المشاركة في عملية إعادة إعمار واسعة النطاق في المناطق المحررة ومساحتها تزيد مساحة لوكسمبورغ بأربع أضعاف. لقد حددتُ مؤخراً أولويات وطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعقد القادم والتي تشمل أيضاً توفير رأس المال البشري التنافسي ومجال الابتكارات الحديثة وعودة كبيرة إلى الأراضي المحررة وبيئة نظيفة وبلد "النمو الأخضر".

تريد أذربيجان ضمان سلام وأمن دائمين في المنطقة. قدمت أذربيجان مساهمة مهمة في تنفيذ مشاريع الربط الإقليمي مثل ممرات النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب والشمال الغربي. إننا نعمل حالياً على ممر زنكازور للنقل الذي سيكون جزءاً من ممر الشرق والغرب الذي يربط آسيا وأوروبا عبر أراضي أذربيجان. سيسمح هذا الممر لأذربيجان بتعزيز مكانتها كمركز للنقل واللوجستيات في أوراسيا. أدعو البلدان الشريكة في آسيا والمحيط الهادئ للنظر في إمكانات هذا المشروع الإقليمي.