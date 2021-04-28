تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 547 مليون دولار خلال شهرين
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٨]
باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 3 مليارات و350.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى فبراير.
وبلغت قيمة الغاز الطبيعي 547.57 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.
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