  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 547 مليون دولار خلال شهرين

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٨]

    باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 3 مليارات و350.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى فبراير.

    وبلغت قيمة الغاز الطبيعي 547.57 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 547 مليون دولار خلال شهرين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
    انخفاض إنتاج البنزين والديزل
    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٣٥‎]
    انخفاض تكرير النفط في البلاد
    ٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 65.16 دولار
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
    كشف حجم النفط والغاز المستخرج من حقول أذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز حتى الآن
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 547 مليون دولار خلال شهرين