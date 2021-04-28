باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج) بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 3 مليارات و350.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى فبراير. وبلغت قيمة الغاز الطبيعي 547.57 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

AZERTAG.AZ : تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 547 مليون دولار خلال شهرين

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده