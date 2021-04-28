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    انخفاض إنتاج البنزين والديزل

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]

    باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم إنتاج 550.5 ألف طن من وقود الديزل و247.4 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و108 الف طن بنزين في صناعة البتروكيماويات و103.5 الف طن من النفط الأبيض و8.9 الف طن من زيت الوقود و15.3 الف طن من مواد التشحيم و44.9 ألف طن من زيت البيتومين و64.9 ألف طن من فحم الكوك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 13 في المئة مقارنة مع الربع الاول من عام 2021 وبلغت 810.3 مليون مانات.

    انخفض إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 29.4 في المائة وزيت الوقود - 2.3 مرة والبنزين بنسبة 28 في المائة ووقود الديزل بنسبة 1.7 في المائة والقار النفطي بنسبة 17.8 في المائة وفحم الكوك بنسبة 9.3 في المائة.

    AZERTAG.AZ :انخفاض إنتاج البنزين والديزل
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