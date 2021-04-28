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    رياضة


    أذربيجان تستضيف البطولة العالمية للجمباز الهوائي لاول مرة

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٤]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    أكبر مسابقة ينظمها الاتحاد الأذربيجاني للجمباز خلال عام 2021م هي البطولة العالمية للجمباز الهوائي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن المسابقة التي تستضيفها أذربيجان لاول مرة تنظم فترة 27-29 مايو.

    ويتنافس المشاركون في البطولة في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية. وتنص القواعد على أن كل مشارك يمكن له أن يتنافس في 3 تصانيف كالحد الاقصى. وتنظم مراحلة تأهيلية ونهائية في كل تصنيف.

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