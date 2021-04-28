أذربيجان تستضيف البطولة العالمية للجمباز الهوائي لاول مرة
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٤]
باكو، 28 أبريل، أذرتاج
أكبر مسابقة ينظمها الاتحاد الأذربيجاني للجمباز خلال عام 2021م هي البطولة العالمية للجمباز الهوائي.
أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن المسابقة التي تستضيفها أذربيجان لاول مرة تنظم فترة 27-29 مايو.
ويتنافس المشاركون في البطولة في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية. وتنص القواعد على أن كل مشارك يمكن له أن يتنافس في 3 تصانيف كالحد الاقصى. وتنظم مراحلة تأهيلية ونهائية في كل تصنيف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥١]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٤]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٣٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥١]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٨]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٣٩]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٤]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٢:١٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٥]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢١]
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢١]
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٣٩]
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤١]
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك