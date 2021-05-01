وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية صاريحاجيلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٣٥]
باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية صاريحاجيلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1619861932166327311.mp4
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