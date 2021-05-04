الوزير: ناقشنا مع شركات امريكية سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٩:١٠]
باكو، 4 مايو (أذرتاج)
ناشقنا مع الشركات الامريكية سبل تطوير التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولاسيما آفاق إنشاء مراكز الابحاث العلمية في اذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني رشاد نبييف.
قال الوزير : "إننا أجرينا لقاء مع سفير الولايات المتحدة الامريكية في اذربيجان اورل ليتزينبرق. وكما تبادلنا الآراء حول حقوق الملكية العقلية والامن السبراني والابتكارات."
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