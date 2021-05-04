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    أذربيجان: تسجيل 963 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2091 حالة شفاء ووفاة 17 شخصا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١٩]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 963 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2091 مصاب هذا المرض وتوفي 17 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 322 ألف و761 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 296 ألف و875 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4597 مريض منهم ويستمر علاج 21289 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و279 ألف و163 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11328 فحص طبي

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 963 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2091 حالة شفاء ووفاة 17 شخصا
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