انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 13 مليارا و281.6 مليون مانات لـ4 مايو.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي ان هذا المؤشر اقل قدر 33.4 مليون مانات قياسا الى الفترة ذاتها من الشهر السابق.