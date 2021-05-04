  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٢٨]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 13 مليارا و281.6 مليون مانات لـ4 مايو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي ان هذا المؤشر اقل قدر 33.4 مليون مانات قياسا الى الفترة ذاتها من الشهر السابق.

    AZERTAG.AZ :انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٠٦]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ5 مايو
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٥‎٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ4 مايو
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ3 مايو
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ30 أبريل
    انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان