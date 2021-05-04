مؤسسة حيدر علييف تنظم حفل افطار في موسكو

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

بمبادرة من السيدة ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف، أقامت الإدارة الروحية لمسلمي موسكو حفل إفطار في الخيمة الرمضانية بمناسبة شهر رمضان في بوكلونايا غورا بموسكو. كما اقيم على هامش الحدث حفل يوم أذربيجان.

شارك في الحدث حوالي 1000 شخص وممثلي المنظمات العامة وأعضاء الشتات الأذربيجاني وكذلك المؤمنين من جنسيات مختلفة.

وفي كلمته أمام الحدث، أعرب مستشار سفارة أذربيجان في روسيا زاور باشايف ومدير مدرسة مسلمي موسكو أنس حضرت محمدوف عن امتنانهما لنائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا على تنظيم حفل الإفطار.

تمت قراءة رسالة شكر نيابة عن منظمي الخيمة الرمضانية موجهة إلى ليلى علييفا على تقديرها العالي للقيم الدينية والروحية. قبل الافطار وعزفت الأناشيد والأشعار الدينية. تم توزيع نسخ من مجلتي "آمور" و"إرث ناسليديا" بين المشاركين.

قرئ آيات عطرة من القرآن الكريم ودعاء المساء. ثم تذوق المشاركون أكلات واطعمة ونكهات اذربيجانية لذيذة.

كما شاهد المشاركون على هامش الحدث مقطع فيديو عن تقاليد التعددية الثقافية في أذربيجان.

الخيمة الرمضانية هي مشروع مهم لمجلس المفتيين الروسي منذ عام 2009 لتعزيز الصداقة في موسكو ومناطق روسيا، والجمع بين ممثلين مسلمين من دول مختلفة تعيش في عاصمة الاتحاد الروسي.

تشارك مؤسسة حيدر علييف عن كثب دائما في هذا المشروع.