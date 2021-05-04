تطعيم 19 ألفا و286 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 19 ألفا و286 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 4 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 4702 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و14584 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و536 ألف و328 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 980 الف و5 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و556 الف و323 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.