صندوق النفط يحصل على 42.3 مليون دولار من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 42 مليونا و352 ألف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" في الفترة ما بين أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.