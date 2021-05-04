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    صندوق النفط يحصل على 42.3 مليون دولار من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٥‎٣]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 42 مليونا و352 ألف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" في الفترة ما بين أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يحصل على 42.3 مليون دولار من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري
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