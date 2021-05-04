صندوق النفط يحصل على 1.4 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الاذربيجاني على مليار و437 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2020 بلغت 3 مليارات و522.7 مليون دولار.
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