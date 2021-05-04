طواقم طائرات دون طيار يتدربون ميدانيا

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

بناء على خطة الاستعداد القتالي التي صادقت عليها وزارة الدفاع لعام 2021، أجرى طواقم الطائرات دون الطيار بمختلف انواعها تدريبات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الطواقم يزيدون معارفهم ومهاراتهم اثناء عملية التدريب وينفذون المهام القتالية التدريبية ميدانيا.

يضطلع الطواقم بمهامهم القتالية في كشف العدو المحتمل بشكل دقيق وفي حينه في عمق دفاع العدو.

في تنفيذ المهام ، استخدمت الطائرات دون الطيار الخاصة لاعمال الاستطلاع الراديوي والبصري.