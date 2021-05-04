البرنامج الإنمائي الأممي يدعم اعمال إعمار في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

سيدعم البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة UNDP عملية تنفيذ أعمال إعادة الإعمار في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الاقتصاد ان الوزير ميكائل جباروف التقى مبعوث البرنامج الإنمائي الأممي في اذربيجان آليساندرو فراكاسيتي.

قال جباروف ان اذربيجان تتعاون بشكل مثمر مع الهيئات المختصة المختلفة في منظمة الامم المتحدة، وقد تم التوقيع على العديد من الوثائق بين الطرفين ونفذت المشاريع المشتركة.

ذكر الوزير ان الحكومة الاذربيجانية ومنظمة الامم المتحدة وقعتا في 1 مارس لهذا العام على الوثيقة الاطارية حول التعاون في التنمية المستدامة في فترة عامي 2021-2025. اشار الى ان هذه الوثيقة ستساهم في الاصلاحات الاجتماعية الاقتصادية في البلد و تنفيذ الأهداف التنموية المستدامة.

لفت فراكاسيتي الى ان البرنامج الانمائي الاممي يتعاون بشكل مثمر مع البلد في العديد من المجالات مشيرا الى تخطيط دعم UNDP لعملية تنفيذ أعمال إعادة الإعمار في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.