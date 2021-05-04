استخراج 5.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من "شاه دنيز"

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم انتاج 5.1 مليار متر مكعب قياسي من الغاز وحوالي مليون طن (7.8 مليون برميل) من المكثفات من حق "شاه دنيز" - منصتي "شاه دنيز آلفا" و"شاه دنيز برافو" خلال عام 2020، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

يذكر أن الطاقة الإنتاجية القصوى لحقول "شاه دنيز" الحالية تبلغ حاليًا 58 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، أي أكثر من حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا.

استمر توريد الغاز من حقل شاه دنيز إلى أسواق أذربيجان "سوكار" وجورجيا "شركة النفط والغاز الجورجية" وتركيا "بوتاس" وإلى وشركة "باكو – تبليسي - جيهان" لعدد من المرافق خلال أشهر يناير – مارس.

وتم إنفاق أكثر من 688 مليون دولار في التشغيل و181 مليون دولار في النفقات الرأسمالية على "شاه دنيز". كانت الغالبية العظمى من النفقات الرأسمالية مرتبطة بمشروع "شاه دنيز 2".

المساهمون في "شاه دنيز": بي بي (مشغل) 28.8 بالمائة و"AzŞD" 10 في المائة و"SGC Upstream" 6.7 بالمائة و"بتروناس" 15.5 بالمائة و"LUKoil" 10 في المائة و"NICO" 10 بالمائة و"TPAO" 19 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 31 ديسمبر تم نقل الغاز التجاري لأول مرة من حقل "شاه دنيز" إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي. يبدأ ممر الغاز الجنوبي من حقل "شاه دنيز" ويعني بدء إمدادات الغاز من شاه دنيز إلى الأسواق الأوروبية أن سلسلة قيمة الغاز لهذا الممر البالغ طولها 3500 كيلومتر من أذربيجان إلى أوروبا متكاملة تمامًا. نتيجة لهذا الإنجاز الهام، أصبح شاه دنيز مصدرًا جديدًا لإمدادات الطاقة من شأنه أن ينوع سوق الطاقة الأوروبية ويعزز أمن الطاقة فيها.