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    حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ صادرات أذربيجان في القطاع غير النفطي خلال الربع الاول من العام الجاري 4.1 مليار دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن حجم الصادرات في القطاع غير النفطي خلال 3 أشهر للعام الجاري ارتفع 70.6 مليون دولار أو 16.4 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

    وتم تصدير منتجات القطاع غير النفطي خلال الفترة المذكورة إلى روسيا 129.8 مليون دولار وتركيا 163.1 مليون دولار وجورجيا 38 مليون دولار وسويسرا 44.7 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية 18.3 مليون دولار.

    كما أن صادرات القطاع غير النفطي إلى روسيا ارتفعت بنسبة 16 في المائة والى تركيا 10 في المائة والى جورجيا 26 في المائة والى إيطاليا 2.2 في المائة والى سويسرا 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

    AZERTAG.AZ :حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار
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    حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 4.1 مليون دولار