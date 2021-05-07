انخفاض إنتاج البنزين في العاصمة

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

انخفض إنتاج البنزين للسيارات في باكو خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه بلغ إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية في العاصمة خلال 3 أشهر 810.3 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 13.3 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

انخفض إنتاج البنزين للسيارات بنسبة 28 في المائة وانتاج الكيروسين بنسبة 29.4 في المائة والقار النفطي بنسبة 67.8 في المائة من المنتجات النفطية.

وارتفع إنتاج زيوت التشحيم بنسبة 2.3 في المائة وإنتاج البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية بنسبة 64.9 في المائة.