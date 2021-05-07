إنتاج 550.5 ألف طن من وقود الديزل خلال العام الجاري

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

أنتج 550.5 الف طن من وقود الديزل و247.4 ألف طن من البنزين للسيارات و101.9 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و103.5 ألف طن من الكيروسين و8.9 ألف طن من المازوت و15.3 ألف طن من زيوت التشحيم و64.9 ألف طن من القار النفطي و44.9 الف طن من فحم الكوك النفطي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء.