إنتاج 550.5 ألف طن من وقود الديزل خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)
أنتج 550.5 الف طن من وقود الديزل و247.4 ألف طن من البنزين للسيارات و101.9 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و103.5 ألف طن من الكيروسين و8.9 ألف طن من المازوت و15.3 ألف طن من زيوت التشحيم و64.9 ألف طن من القار النفطي و44.9 الف طن من فحم الكوك النفطي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٧]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٠٨]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٢٣]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٣٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٣١]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٣٧]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٣١]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٢٠]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٦]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٤٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٥٨]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك