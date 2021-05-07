جيهون بايراموف يلتقي الأمين العام للأمانة الدائمة للجنة الحكومية "تراسيكا"

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 6 مايو مع الأمين العام للأمانة الدائمة للجنة الحكومية "تراسيكا" أسد أساوبايف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف أحاط الضيف علما بأوضاع ما بعد النزاع في المنطقة، والامكانيات الناشئة في مجال النقل. أشار الوزير الى إمكانية الحديث عن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بعد قيام الجيش الاذربيجاني بتحرير أراضي الوطن من الاحتلال الأرميني مشيرا الى أهمية تنفيذ متطلبات البيانين الثلاثيين الصادرين في 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021.

قال الوزير بايراموف ان المنطقة عانت كثيرا من الاضطرابات العميقة وتحتاج الآن الى سلام مستدام. وأضاف ان المشاريع النقلية والاقتصادية المشتركة التي ستنفذ من قبل بلدان المنطقة ستؤدي الى استمرارية السلام.

هنأ الأمين العام أسد اساوبايف الشعبَ الاذربيجاني بمناسبة انتهاء النزاع والقدوم الى مرحلة ما بعد النزاع. تم التأكيد على ظهور إمكانيات واسعة أمام "تراسيكا" لتنفيذ المشاريع الكبيرة من خلال توسيع خطوط النقل في هذه المرحلة. قدم الأمين العام معلومات عن المسائل المتعلقة بالاتفاق حول تطوير ممر النقل الدولي الأوروبي القوقازي الآسيوي ونشاط الأمانة الدائمة ونتائج النشاط في العام الماضي ومبادرات جديدة وتوسيع جغرافية النشاط والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من المسائل.

اتفق الطرفان على تنفيذ الفعاليات ذات الصلة لدعم نشاط "تراسيكا" على المستويين الإقليمي والدولي.