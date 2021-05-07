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    علم وتعليم


    سلوفينيا تعلن برنامج منحة دراسية في مستوى الدكتوراه

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٢١]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    أعلنت جمهورية سلوفينيا منحة للدراسة في مستوى الدكتوراه في مجال علم الكارست (القراس) (علوم الأرض) لمواطني أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الأذربيجانية ان المهتمين به يمكنهم التعرف على تفاصيل في الإعلان المنشور في موقع الوزارة.

     

    AZERTAG.AZ :سلوفينيا تعلن برنامج منحة دراسية في مستوى الدكتوراه
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