أذربيجان: تسجيل 722 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1854 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 722 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1854 مصاب هذا المرض وتوفي 15 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 325 ألف و407 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 302 ألف و860 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4650 مريض منهم ويستمر علاج 17897 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و311 ألف و267 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10686 فحص طبي.