تطعيم 33 ألفا و33 شخصا في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 33 ألفا و33 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 7 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 4148 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و28885 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و626 ألف و916 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 996 الف و400 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و630 الف و516 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.