أغدام المحررة، 13 مايو، أذرتاج ضبطت شرطة أغدام 5 أشخاص حاولوا العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال في أغدام. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 5 اشخاص حاولوا العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني راكبين سيارة اواز رافضين طلب موظفي الشرطة عند منفذ مؤقت مقام في اراضي قرية طازة كند بمحافظة أغدام قرابة الساعة 18.00 من يوم 12 مايو الحالي وسعوا الى تجاوز منفذ الشرطة بطرق فرعية وتم ضمان توقيفهم واقيادهم الى ادارة شرطة أغدام. وأجريت معهم محادثات وقائية واحترازية مع اخضاعهم لمعاقبة ادارية بحق كل واحد منهم.

AZERTAG.AZ : توقيف 5 أشخاص حاولوا العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال في أغدام

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