أذربيجان: تطعيم 21015 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 13 مايو، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 21 ألف و 15 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 13 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 4857 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و16 الف و 158 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و 748 ألف و 725 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و19 ألفا و352 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و729 الف و173 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.