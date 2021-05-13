  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 509 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 13 مايو، أذرتاج

    سجلت إصابة 509 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1427 مصاب هذا المرض وتوفي 16 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 328 ألف و668 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 311 ألف و198 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4742 مريض منهم ويستمر علاج 12728 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و360 ألف و900 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7233 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 509 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    أذربيجان: تطعيم 21015 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]
    أهل قرية باشليبيل بكلبجر يزورون قريتهم للمرة الثانية
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٢٢]
    غيوغري بخاكادزه: لولا دعم أذربيجان لكان هناك المزيد من حالات الوفاة في جورجيا
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٣٣]
    مؤسسة حيدر علييف تنظم حفل افطار في موسكو
    أذربيجان: تسجيل 509 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19