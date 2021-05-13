أذربيجان: تسجيل 509 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19

باكو، 13 مايو، أذرتاج

سجلت إصابة 509 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1427 مصاب هذا المرض وتوفي 16 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 328 ألف و668 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 311 ألف و198 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4742 مريض منهم ويستمر علاج 12728 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و360 ألف و900 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7233 فحص طبي.