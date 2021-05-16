نفطجي يتغلب على سومغايت ضيفه ويؤكد عزمه على اللقب إلى الجولة الأخيرة

باكو، 16 مايو، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على سومغايت بهدف دون رد في الجولة الـ27 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المياراة رقم 108 المنظمة على ملعب كابتال بنك ارينا في سومغايت أدارها الحكم جباروف بدون حضور جماهير.

وسجل هدف الضيف ستانكوفيتش د45.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع إلى الفترة الأولى وأضاف 5 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز اكد نفطجي على عزمه على اللغب حيث يتابع زعيم الترتيب قراباغ ثانيا بفارق نقطة برصيد 56 نقطة.