أذربيجان تصدر منتجات إلى 89 دولة خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٦]
باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 153 دولة.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 89 دولة واستيرادها من 144 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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