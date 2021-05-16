قراباغ يتغلب على كشلة ليواصل زعامته الترتيب إلى الجولة الأخيرة

باكو، 16 مايو، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على كشلة باكو بهدفين دون رد في الجولة الـ27 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 107 المنظمة على ملعب أذرصون أرينا في باكو أدارها الحكم أومودلو بدون حضور جماهير.

وسجل هدفي صاحب الأرض ماهر د47 وكوابينا د74.

وعاقب الحكم لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

بهذا الفوز اكد قراباغ عزمه على زعامة الترتيب إلى الجولة الأخيرة برصيد 57 نقطة متقدما امام نفطجي بفارق نقطة فيما استقر كشلة ثامنا برصيد 23 نقطة.