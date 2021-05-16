غابالا يتعادل مع صباح

غابالا، 16 مايو، أذرتاج

تعادل غابالا مع صباح باكو ضيفه بهدفين مقابل مثلهما في الجولة الـ27 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 160 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم مسييف بدون حضور جماهير.

وفتح الحساب خوليو سيزار د29 لصالح الضيف وضاعفه الخاصوف د59 فيما رد عليهما رايسيل د63 من ركلة الجزاء وفوكتشيويتش د65.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف ومنهم اثنين عقب انتهاء المباراة عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي.

ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع إلى الفترة الأولى وأضاف 4 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل ظل الناديان بموقعهما صباح خامسا وغابالا سادسا بنفس الرصيد من النقاط.