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    زيرة يتغلب على صبائل ويعزز موقعها ثالثا قبل الجولة الأخيرة

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٠٨]

    زيرة، باكو، 16 مايو، أذرتاج

    تغلب زيرة باكو على صبائل باكو بهدفين دون رد في الجولة الـ27 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 105 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بقصبة زيرة بضاحية العاصمة أدارها الحكم محمدوف بدون حضور جماهير.

    وجاء هدفا صاحب الأرض من طرفي رمضانوف د58 وأنديلكوفيتش د64.

    وعاقب الحكم لاعبا من زيرة ولاعبيْن من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع إلى الفترة الأولى وأضاف 5 دقائق إلى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز عزز زيرة موقعه ثالثا برصيد 38 نقطة فيما استقبل صبائل سابعا برصيد 24 نقطة.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتغلب على صبائل ويعزز موقعها ثالثا قبل الجولة الأخيرة
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