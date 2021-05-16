تسجيل 472 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 472 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1122 مصاب هذا المرض وتوفي 11 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 329 ألف و843 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 314 ألف و900 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4779 مريض منهم ويستمر علاج 10164 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و384 ألف و53 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8374 فحص طبي.