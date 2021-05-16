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    أذربيجان: تطعيم مليون و800 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:١٤]

    باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 17 ألفا و623 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 16 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 4455 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و13168 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و795 ألف و49 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و30 ألفا و831 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و764 الف و218 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم مليون و800 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
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