البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ17 مايو
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 مايو / أيار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 17 مايو / أيار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٤٣]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥١]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:١٠]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٦]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٥٩]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٠١:٢٢]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٣٧]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٤]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
١٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٥٣]
١٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
١٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
١٣.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٤٤]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
١٣.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٥٩]
١٣.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٥٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك