  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    طواقم طائرات دون طيار يتدربون ميدانيا (فيديو)

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:١٤]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أجرى طواقم الطائرات دون الطيار بمختلف انواعها تدريبات.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الطواقم يزيدون معارفهم ومهاراتهم اثناء عملية التدريب وينفذون المهام القتالية التدريبية ميدانيا.

    يضطلع الطواقم بمهامهم القتالية في كشف العدو المحتمل بشكل دقيق وفي حينه في عمق دفاع العدو.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16213180085605557575.mp4

    AZERTAG.AZ :طواقم طائرات دون طيار يتدربون ميدانيا (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٧]
    وزير دفاع بيلاروس يصل الى أذربيجان في زيارة رسمية
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
    وزير الدفاع يستمع إلى تقارير عن سير التدريبات
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
    القوات المشاركة في التدريبات تصل الى مناطق التركز (فيديو)
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
    أذربيجان: الطائرات بانواعها المختلفة تشارك في التدريبات العسكرية
    طواقم طائرات دون طيار يتدربون ميدانيا (فيديو)