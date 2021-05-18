باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج) أجرى طواقم الطائرات دون الطيار بمختلف انواعها تدريبات. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الطواقم يزيدون معارفهم ومهاراتهم اثناء عملية التدريب وينفذون المهام القتالية التدريبية ميدانيا. يضطلع الطواقم بمهامهم القتالية في كشف العدو المحتمل بشكل دقيق وفي حينه في عمق دفاع العدو. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16213180085605557575.mp4

AZERTAG.AZ : طواقم طائرات دون طيار يتدربون ميدانيا (فيديو)

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