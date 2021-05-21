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    الرئيس إلهام علييف: تتمكن الولايات المتحدة الامريكية من المساهمة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٠:٤٢]

    باكو، 21 مايو، أذرتاج

    تتمكن الولايات المتحدة الامريكية من المساهمة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان. خلال لقائي مع الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قلت إنني أتوقع مقترحات جديدة منهم. لذلك أعتقد أن هذه المنظمة تبحث حالياً عن مقترحات جديدة. يمكن تقديم مقترحات جديدة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان حتى يتعايش شعبا البلدين.

    أفادت أذرتاج أن هذا البيان ورد في كلمة الرئيس إلهام علييف في نقاشات بالفيديو حول موضوع "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" عقده مركز نظامي كنجوي الدولي في 21 مايو.

    وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أذربيجان تحاول طوال هذه السنوات استعادة وحدة أراضيها وتحرير أراضيها المحتلة وإعادة أكثر من مليون نازح إلى ديارهم. لقد فعلت كل هذا على أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه.

    وأكد الرئيس إلهام علييف أنه "على المجتمع الأرمني أن يتكيف مع هذا الواقع الجديد. لقد كان هذا انتصاراً للعدالة. للأسف، تسود اليوم الميول الانتقامية وعداوة لأذربيجان في المجتمع الأرمني. يجب أن ننظر إلى المستقبل. لقد اقترحنا بالفعل، وقلت مراراً وتكراراً إننا نريد توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا. كل هذا يتطلب جهوداً مشتركة".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تتمكن الولايات المتحدة الامريكية من المساهمة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان
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