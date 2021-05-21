باكو، 21 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.018 أورو EUR 1 2.0796 دولار أسترالي AUD 1 1.3189 روبل بلاروس BYN 1 0.6763 ريال برازيلي BRL 1 0.3217 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1214 كرون دنماركي DKK 1 0.2797 لاري جورجي GEL 1 0.5091 روبي هندي INR 1 0.0233 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.4082 دينار الكويت KWD 1 5.6518 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4106 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0959 كرون النرويج NOK 1 0.2047 زلوتي بولندا PLN 1 0.4627 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4526 دولار سنغافورة SGD 1 1.277 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.2027 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.222 كرون التشيك CZK 1 0.0815 يوان الصين CNY 1 0.2642 جنيه إنكلترا GBP 1 2.4108 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5226 كرون السويد SEK 1 0.2048 فرنك سويسرا CHF 1 1.8957 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1508 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5626 بيسو تشيلي CLP 100 0.2366 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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