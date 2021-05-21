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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٠٧]

    باكو، 21 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.018

    أورو

    EUR

    1

    2.0796

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3189

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6763

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3217

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1214

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2797

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5091

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0233

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.219

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.4082

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6518

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4106

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0854

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1082

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0959

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2047

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4627

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0202

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4526

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.277

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0608

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2027

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0618

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.222

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0815

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2642

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.4108

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5226

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2048

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8957

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1508

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1124

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5626

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2366

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0118

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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