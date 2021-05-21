البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 21 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي
|
العملة الأجنبية
|
الكود
|
العدد
|
سعر الصرف
|
دولار أمريكي
|
USD
|
1
|
1.7
|
بيسو أرجنتيني
|
ARS
|
1
|
0.018
|
أورو
|
EUR
|
1
|
2.0796
|
دولار أسترالي
|
AUD
|
1
|
1.3189
|
روبل بلاروس
|
BYN
|
1
|
0.6763
|
ريال برازيلي
|
BRL
|
1
|
0.3217
|
درهم إماراتي
|
AED
|
1
|
0.4628
|
راند جنوب أفريقيا
|
ZAR
|
1
|
0.1214
|
كرون دنماركي
|
DKK
|
1
|
0.2797
|
لاري جورجي
|
GEL
|
1
|
0.5091
|
روبي هندي
|
INR
|
1
|
0.0233
|
دولار هونغ كونغ
|
HKD
|
1
|
0.219
|
دولار كندا
|
CAD
|
1
|
1.4082
|
دينار الكويت
|
KWD
|
1
|
5.6518
|
رينجيتي ماليزي
|
MYR
|
1
|
0.4106
|
بيسو المكسيك
|
MXN
|
1
|
0.0854
|
جنيه مصري
|
EGP
|
1
|
0.1082
|
لاي مولدوفا
|
MDL
|
1
|
0.0959
|
كرون النرويج
|
NOK
|
1
|
0.2047
|
زلوتي بولندا
|
PLN
|
1
|
0.4627
|
تنكه كازاخستان
|
KZT
|
1
|
0.004
|
سوم قيرغيزستان
|
KGS
|
1
|
0.0202
|
روبل روسي
|
RUB
|
1
|
0.0231
|
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
|
SDR
|
1
|
2.4526
|
دولار سنغافورة
|
SGD
|
1
|
1.277
|
ريال السعودية
|
SAR
|
1
|
0.4533
|
سوموني طاجيكستان
|
TJS
|
1
|
0.1503
|
دولار تايوان
|
TWD
|
1
|
0.0608
|
ليرة تركيا
|
TRY
|
1
|
0.2027
|
مانات تركمانستان
|
TMT
|
1
|
0.4857
|
غريفنا أوكرانيا
|
UAH
|
1
|
0.0618
|
دولار نيوزيلندا
|
NZD
|
1
|
1.222
|
كرون التشيك
|
CZK
|
1
|
0.0815
|
يوان الصين
|
CNY
|
1
|
0.2642
|
جنيه إنكلترا
|
GBP
|
1
|
2.4108
|
شكل الإسرائيلي
|
ILS
|
1
|
0.5226
|
كرون السويد
|
SEK
|
1
|
0.2048
|
فرنك سويسرا
|
CHF
|
1
|
1.8957
|
وون كوريا الجنوبي
|
KRW
|
100
|
0.1508
|
ليرة لبنان
|
LBP
|
100
|
0.1124
|
ين اليابان
|
JPY
|
100
|
1.5626
|
بيسو تشيلي
|
CLP
|
100
|
0.2366
|
سوم أوزبكستان
|
UZS
|
100
|
0.0161
|
روبيا إندونيسيا
|
IDR
|
100
|
0.0118
|
ريال إيران
|
IRR
|
100
|
0.004
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