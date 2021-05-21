زلزال في أغسطافا
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
وقع زلزال في أرض محافظة أغسطافا الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 06:31.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 8 كم.
ولم يشعر الزلزال.
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