باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج) وقع زلزال في أرض محافظة أغسطافا الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 06:31. وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 8 كم. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال في أغسطافا

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