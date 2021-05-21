باكو، 21 مايو، أذرتاج بعث وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ببرقية تعزية إلى وزير الدفاع البلاروسي فيكتور خرينين. أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير حسنوف أعرب عن حزنه البالغ بحادث مقتل طاقم الطائرة ياك 130 بمدينة بارانوفيج فيما قدم الوزير باسمه وباسم أفراد جيش أذربيجان التعازي والمواساة لعائلات القتلى وذويهم.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يعزي نظيره البلاروسي

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