زيادة إنتاج وقود الديزل

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

زاد إنتاج وقود الديزل في باكو خلال 4 أشهر للعام الجاري.

صدرت خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري 776.8 الف طن من وقود الديزل و365.5 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و137.2 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و148.7 الف طن من الكراسين و21.3 الف طن وقود مازوت و17.6 الف طن من زيت البيتومين و67.6 الف طن من بيتومين النفط و87.5 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع يناير - أبريل من العام السابق وبلغت مليار و198.8 مليون مانات.

ارتفع إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 35 في المائة وفحم الكوك بنسبة 13.8 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 91.3 في المائة ووقود الديزل بنسبة 6 في المائة.

وانخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 10 في المائة ووقود مازوت بنسبة 27.1 في المائة والقار النفطي بنسبة 14.8 في المائة.