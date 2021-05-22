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    سياسة


    اجراء مناورات تكتيكية اذربيجانية تركية مشتركة (فيديو)

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٤٤]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا لخطة العمل المشتركة لعام 2021، تم إجراء مناورات تكتيكية بمشاركة الجيش الاذربيجاني والقوات المسلحة لتركيا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الغرض الرئيسي من المناورات العسكرية هو تحسين التفاعل بين وحدات جيشي البلدين وزيادة قدرتها القتالية وتطوير مهارات صنع القرار العسكري والمبادرة والإدارة لقادة الوحدات التنفيذية.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1621675944590717877.mp4

    AZERTAG.AZ :اجراء مناورات تكتيكية اذربيجانية تركية مشتركة (فيديو)
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