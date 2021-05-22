اجراء مناورات تكتيكية اذربيجانية تركية مشتركة (فيديو)

باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

وفقا لخطة العمل المشتركة لعام 2021، تم إجراء مناورات تكتيكية بمشاركة الجيش الاذربيجاني والقوات المسلحة لتركيا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الغرض الرئيسي من المناورات العسكرية هو تحسين التفاعل بين وحدات جيشي البلدين وزيادة قدرتها القتالية وتطوير مهارات صنع القرار العسكري والمبادرة والإدارة لقادة الوحدات التنفيذية.

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https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1621675944590717877.mp4